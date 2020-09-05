شینکر قليل الأدب والأخلاق

وقال وهاب خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الجديد اللبنانية، أن شينكر قليل الأدب والأخلاق، مستغربا عدم قيام رئيس الجمهورية بالطلب من الأمن العام بطرد شينكر من لبنان، مضيفا أن مساعد وزير الخارجية شخص بلا تربية "بدو ترباية".

وعن الواقع السياسي في لبنان قال الوزير الأسبق، إن من يشكلون الدولة اللبنانية هم مجموعة من "التنابل"، مؤكدا رفضه إجراء تحقيق دولي في حادثة انفجار مرفأ بيروت.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية، ديفيد شينكر، قد اعتبر في تصريحات سابقة له، أن وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل "يزداد ضعفا يوما بعد يوم، لأن الحزب يستقدم المزيد من الأسلحة المتطورة، وهذا مثير للقلق" على حد قوله.

أكد شينكر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن "الإدارة الأمريكية ستفرض عقوبات على الأفراد الذين يدعمون حزب الله مهما كان دينهم وانتماؤهم".

وكان شينكر قد وصل إلى لبنان، أول أمس الأربعاء، في زيارة خلت من لقاءات رسمية مع المسؤولين اللبنانين، واقتصرت على اجتماعات مع بعض ممثلي المجتمع المدني.

/انتهی/