دول الخليج الفارسي تعرّضت لانهيار اقتصادي غير مسبوق

وافادت وكالة مهر للانباء، ان بورصة دول الخليج الفارسي تعرّضت لانهيار غير مسبوق وتكبّدت خسائر فادحة، بعد هبوط جميع بورصات دول الخليج الفارسي.

ونزل خام القياس برنت 1.41 دولار بما يعادل 3.2 % ليتحدد سعر التسوية عند 42.66 دولار للبرميل، جراء المخاوف من بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

وهبط مؤشر البورصة السعودية الرئيسي 0.3 %، وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.9 % وبنك الرياض 1.7 %.

وباعت "سابك" رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم سندات بمليار دولار.

ونزل مؤشر دبي الرئيسي 1.1 بالمئة بفعل هبوط سهم إعمار العقارية القيادي اثنين بالمئة وسهم بنك دبي الإمارات الوطني 0.9 بالمئة.

وفي "أبوظبي" فقد المؤشر 0.6 % متضررا من هبوط بنك أبوظبي الأول 0.9 % واتصالات 0.7 %.

وفي "قطر" خسر المؤشر 1.2 %، حيث تراجع معظم الأسهم ومن بينها شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات.

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