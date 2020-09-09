الملك السعودي يستنجد باربعة من زعماء العالم للخروج من الأزمة الإقتصادية

وافادت وكالو مهر للانباء، ان مصادر سعودية ذكرت ان الملك السعودي اجرى اتصالات هاتفية مع اربعة من زعماء العالم يستنجد بهم للخروج من الازمة الاقتصادية الاخيرة التي دمّرت الاقتصاد السعودي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن محادثات الملك سلمان شملت الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون".

وأضافت الصحيفة أن الملك سلمان استعرض خلال المحادثات العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا ،وتطرق للحديث عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إضافة للقضية الفلسطينية.

ويذكر ان اسعار النفط تهاوت إلى أدنى مستوياتها مما سبّب بهبوط بورصات جميع دول الخليج الفارسي.

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