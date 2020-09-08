رضائي يفتتح الدورة التدريبية الأولى لمعلمات حوكمة الأسرة والمرأة في كلية "شهيد بهشتي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تعتبر مدرسة شهيد بهشتي كأول مدرسة حاكمة في إيران وفقًا للمراسيم ووفقًا لأهمية ومكانة إدارة التعليم في تحسين معرفة ومهارات حكام البلاد من أجل كفاءة النظام والإنتاجية مع الحفاظ على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية ، في سبتمبر 2018، بالتزامن مع عيد الغدير، تم افتتاحه رسمياً في جامعة الدفاع الوطني العليا.

كما أن سبب إنشاء وتشكيل كلية الشهيد بهشتي يعود الى تقنين وشرح الحكم الإسلامي المتعالي لاستخدامه في البلاد وجميع دول العالم الإسلامي، وكذلك تسجيل تجارب قادة جمهورية إيران الإسلامية لفترة تتجاوز ال40 عامًا لاستخدامها في تجميع أدبيات الحكم واستخدام حكام المستقبل.

وكذلك بما أن جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها أم القرى للعالم الإسلامي، لها رسالة إرشادية، وتعتبر كلية شهيد بهشتي أن أفضل وسيلة للإرشاد هي نفس التفسير والتقديم للحكومة الإسلامية السامية.

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