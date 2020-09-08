آية الله جوادي آملي يحذر فرنسا من الإساءة إلى القرآن الكريم والرسول الأعظم (ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان آية الله عبد الله جوادي آملي أحد مراجع الدين في مدينة قم المقدسة أصدر بياناً ادان فيه بشدة الحادثة المؤلمة والشريرة المتمثلة في الاساءة الى المصحف الشريف وحرق نسخة منه.

وجاء في البيان: "نحذر فرنسا وشعب فرنسا ونعظ وننصحهم بعدم السماح لأحد في ذلك البلد بالإساءة إلى مكانة القرآن الكريم والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم".وأضاف: " إذا قام أحد بجهل ذلك، فنرجو أن يتحول جهله إلى معرفة، وأن يحل مسؤولو هذا البلد هذه المشكلة بحكمة وأن لا يسمحوا بالإساءة إلى أي نبي أو أي كتاب من الكتب السماوية"./انتهى/