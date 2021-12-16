الرئيس الإيراني يهنئ بمناسبة يوم استقلال كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني آية الله "إبراهيم رئيسي" أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الكازاخستاني بمناسبة عيد استقلال بلادهم الثلاثين.

وجاء في البرقية: " إن جمهورية كازاخستان اتخذت على مدى السنوات الثلاثين الماضية خطوات هامة في سبيل التقدم والازدهار الشامل وتوفير الرخاء والامن لمواطنيها".

وتابع الرئيس الإيراني مخاطباً "توكايوف" : ان المبادرات التي تبنتها جمهورية كازاخستان طوال العقود الثلاثة الماضية في اطار التنظيمات الاقليمية والدولية لاسيما منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاسلامي وايكو وسيكا، مؤشر على اهتمام ومواكبة القادة في بلادكم للتطورات الدولية.

وعن التعاون بين البلدين كتب السيد "رئيسي" في برقيته: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية كازاخستان تبذلان جهودا مستمرة للنهوض بالتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والمصالح المشتركة وفي الوقت نفسه ان هذين البلدين الصديقين والشقيقين وفي ضوء طاقاتهما الكبيرة، لا يزالان بعيدان جدا عن مستوى التعاون المنشود بينهما.

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