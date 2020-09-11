اطلاق صاروخ كروز سطح-سطح "نصر" في مناورات "ذوالفقار 99" للجيش الايراني

اعلن ذلك المتحدث باسم المناورات الادميرال شهرام ايراني وقال: انه استمرارا للمرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار99" للجيش الايراني قامت وحدات السفن الحربية للقوة البحرية للجيش باطلاق نيرانها الصاروخية لتدمير اهداف سطحية في البحر.

واضاف، انه في هذه المرحلة من المناورات قامت البارجة "نجم" باطلاق صاروخ كروز "نصر" دمرت به بنجاح هدفا سطحيا في البحر.

واوضح بانه تم اتخاذ سيناريوهات مختلفة ومعقدة في هذه المناورات لجعلها مطابقة لساحة المواجهة الحقيقية وقال، لقد قمنا بتنفيذ خطط متعددة في هذه المناورات لن نعلن للاعلام عن الكثير منها لبعض الاعتبارات.

وقد انطلقت مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني صباح الخميس جنوب البلاد بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.