رفض التطبيع.. موقف الکویت ثابت لم يتغير

وجددت مصادر حكومية رفيعة التأكيد على أن الموقف الكويتي من التطبيع مع الکیان المحتل ثابت ولم يتغير، وأن الكويت ثابتة على موقفها، وهي آخر من سيطبع مع الكيان الصهيوني. وقالت المصادر ان تصريحات ترامب لم تكن على هامش لقائه مع الشيخ ناصر صباح الأحمد. وشددت المصادر على أن الكويت لا تواجه أي ضغوط لتغيير موقفها الراسخ والرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال، موضحة أن القرار الكويتي أمر سيادي ولم يتغير. وبينت المصادر أن الكويت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كاملة وتحقيق الحل العادل القائم على مرجعيات السلام، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

مصدر: القبس الکویتیة



