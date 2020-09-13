https://ar.mehrnews.com/news/1907549/ ١٣/٠٩/٢٠٢٠ ٤:٥٢ م رمز الخبر 1907549 الدولية أوروبا الدولية أوروبا ١٣/٠٩/٢٠٢٠ ٤:٥٢ م صديق الشعب اللبناني عدو شعبه، حراك شعبي في جميع المدن الفرنسية ينادي باسقاط الرئيس الفرنسي "ماكرون" يوضّح هذا الفيديو الحراك الشعبي الفرنسي الذي ينادي باسقاط الرئيس الفرنسي "ماكرون" في جميع المدن الفرنسية. تحميل 58 MB رمز الخبر 1907549 سمات احتجاجات الاحتجاجات ايمانويل ماكرون محتوى ذات صلة أردوغان يتوعد نظيره الفرنسي بـ"المزيد من المشاكل معه شخصيا" الإساءة للنبي الأعظم "ص" محاولة لصرف النظر عن المؤامرات في منطقة غرب آسيا ذوالنوري: إهانة الرسول ستؤدي إلى تعقيد التطورات في المنطقة ظريف: تصريحات الرئيس الفرنسي حول حرية التعبير مقززة
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