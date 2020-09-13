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١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٥٢ م

صديق الشعب اللبناني عدو شعبه،

حراك شعبي في جميع المدن الفرنسية ينادي باسقاط الرئيس الفرنسي "ماكرون"

حراك شعبي في جميع المدن الفرنسية ينادي باسقاط الرئيس الفرنسي "ماكرون"

يوضّح هذا الفيديو الحراك الشعبي الفرنسي الذي ينادي باسقاط الرئيس الفرنسي "ماكرون" في جميع المدن الفرنسية.

تحميل 58 MB

    

رمز الخبر 1907549

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