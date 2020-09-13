قاليباف: ستشهد سوق الأسهم تطورا خلال الأسبوع الجاري.. مستعدون لمساعدة الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قاليباف قال إن الجلسة غير العلنية للبرلمان انعقدت اليوم الأحد منذ الساعة الثامنة صباحا حضرها وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، ورئيس البنك المركزي حيث تمت خلالها دراسة أوضاع سوق البورصة.

وأكد قاليباف على أن البرلمان الحالي يضع القضايا الاقتصادية على رأس أولوياته، لاسيما خلال الأيام الأخيرة حيث تابعت مختلف اللجان في المجلس القضايا الاقتصادية في البلاد بشكل خاص وذلك بغية إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد.

وطمأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، الشعب الإيراني بأن المجلس يعتزم على توفير الدعم اللازم وتعزيز الاستقرار في سوق البورصة، قائلا إننا نسعى إلى نقل السيولة في سوق البورصة إلى قطاع الانتاج وإكمال المشاريع لتعزيز الإنتاج في البلاد./انتهى/