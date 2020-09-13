روحاني يؤكد على ضرورة تعاون السلطات الثلاث في البلاد من أجل معالجة المشاكل

وأضاف روحاني خلال المؤتمر الصحفي الذي اليوم الاحد عقب اجتماع رؤساء السلطات الايرانية الثلاث ان الاجتماع عقد اليوم لاول مرة بعد انطلاق الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي؛ مبينا انه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا الهامة ولاسيما الاقتصادية في ايران.

واضاف، ان الاجتماع تطرق الى موضوع العملة الاجنبية وسبل توزيع الايرادات المتعلقة بالصادرات غير النفطية وتلبية احتياجات البلاد في في مجال العملة الصعبة.

وتابع، ان رؤساء السلطات الثلاث ناقشوا خلال اجتماعهم ايضا، موضوع السيولة والاستثمارات وازالة العقبات من مسار الانتاج المحلي وذلك بناء على تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية، وقد طرحت قضايا جيدة في هذا الخصوص كما تم التاكيد على مواصلة هذه المباحثات.

وشدد روحاني على اهمية تعاون السلطتين التشريعية والقضائية مع السلطة التنفيذية في ظروف الحظر وتفشي فيروس كورونا، بهدف معالجة مشاكل المواطنين.

وعلى صعيد اخر، قال رئيس الجمهورية : ان الاجتماع تناول القضايا والتطورات الاخيرة في المنطقة، بما في ذلك المؤامرات التي تديرها امريكا والصهيوينة اليوم وسبل متابعة هذه القضايا وضمان التعاون والاستقرار والامن على صعيد المنطقة.