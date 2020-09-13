اليوم سيعقد اجتماع مشترك بين رؤساء السلطات الثلاث

وافادت وكالة مهر للانباء، انه اليوم سوف ينعقد اول اجتماع مشترك بين رؤساء السلطات الثلاث بحضور الرئيس الايراني حجة الاسلام والمسلمين "حسن روحاني" وحجة الاسلام والمسلمين "سيد ابراهيم رئيسي" رئيس القوة القضائية و"محمد باقر قاليباف" رئيس مجلس الشورى الاسلامي.

وسيبحث في هذا الاجتماع التطورات الداخلية والخارجية الاخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدولية، وسيتم مناقشة وتبادل وجهات النظر بين رؤساء القوى الثلاث حول حلول مشاكل البلاد.

ويعدّ اجتماع اليوم هو أول اجتماع مشترك لرؤساء الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية في هذا العام.

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