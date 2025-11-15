نشطاء الاقتصاد الرقمي يجتمعون مع رؤساء السلطات الايرانية الثلاث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف مسعود بزشكيان، عصر اليوم السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني ، مباشرةً بعد اجتماع رؤساء السلطتين، إلى جانب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وحجة الإسلام والمسلم غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، مجموعة من مديري الشركات الناشئة والناشطين في الاقتصاد الرقمي.

خلال الاجتماع السابق مع ناشطي الاقتصاد الرقمي، وبعد عرض بعض المطالب التي طرحها الحضور والتي تحتاج إلى دراسة من قبل السلطتين التشريعية والقضائية، وعدهم رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مشترك قريبًا مع رئيسي السلطتين لعرض مطالبهم وطلباتهم بشكل مباشر.

وبدعوة من بزشكيان، استقبل رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية، اليوم، باستضافة رئيس السلطة التنفيذية، مطالب ومخاوف وآراء مديري أكبر الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي، وذلك في اجتماع استمر ساعتين، واتُّخذت قرارات لحل بعض المشكلات المطروحة.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.