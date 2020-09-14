  1. السياسة
١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٠٤ م

بمرسوم قائد الثورة؛

تعيين "روحاني نجاد" ممثل قائد الثورة في مؤسسة الاسكان

تعيين "روحاني نجاد" ممثل قائد الثورة في مؤسسة الاسكان

اصدر آية الله السيد على الخامنئي مرسوم يقتضي بتعيين حجة الاسلام والمسلمين "روحاني نجاد" ممثلا لقائد الثورة الاسلامیة في مؤسسة الاسكان.

وافادت وكالة مهر للانباء، ان آية الله السيد على الخامنئي اصدر مرسوم يقتضي بتعيين حجة الاسلام والمسلمين "روحاني نجاد" ممثلاً له في مؤسسة الاسكان.

وجاء في مرسوم قائد الثورة السيد على الخامنئي، انه بعد وفاة حجة الاسلام والمسلمين "رسولي محلاتي" (رحمه الله) ممثل قائد الثورة السابق في مؤسسة الاسكان، سيتم تعيين حجة الاسلام والمسلمين السيد "روحاني نجاد" ممثلاً لقائد الثورة في هذه المؤسسة.

واشار قائد الثورة في مرسومة ان هدف مؤسسة الاسكان هو توفير السکن المناسب للمحتاجين وللمحرومين ولضحايا الكوارث الطبيعية، وتمنّى قائد الثورة ان وجود السيد "روحاني نجاد" الى جانب المسؤولين سيساعد مؤسسة الاسكان، وسأل السيد على الخامنئي الله التوفيق للجميع.

/انتهى/

رمز الخبر 1907596

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