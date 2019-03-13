قائد الثورة يعين حجة الإسلام "حبيب الله شعباني موثقي" ممثلا لولي الفقيه في همدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اصدر قرار عين بموجبه حجة الإسلام والمسلمين حبيب الله شعباني موثقي ممثلا لولي الفقيه وإمام للجمعة في محافظة همدان غرب إيران.

وأعرب قائد الثورة الإسلامية في هذا القرار عن أمله في أن يستطيع حجة الإسلام والمسلمين حبيب الله شعباني موثقي القيام بمسؤولياته وواجباته على أكمل وجه ممكن وذلك من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع الشخصيات الدينية والعلمية والناشطين في المجالات الاجتماعية والثقافية في المحافظة.

يذكر أن تعيين حجة الإسلام والمسلمين حبيب الله شعباني موثقي ممثلا لولي الفقيه وإمام للجمعة في محافظة همدان يأتي خلفا الحاج شيخ محمد طه محمدي./انتهى/