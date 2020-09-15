محافظ البنك المركزي: اقتصاد إيران في طريقه للعودة نحو التوازن بعد صدمة كورونا

وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" مساء الاثنين: ان التقرير المبدئي لاحصائيات النمو الاقتصادي للفصل الاول من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) الصادرة عن البنك المركزي تشير الى انكماش قدره -0.6 بالمائة موزع على الترتيب التالي:

1-نمو قطاع الزراعة بنسبة +3.8 بالمائة 2-نمو قطاع الصناعة والتعدين بنسبة +2.5 بالمائة 3-نمو قطاع الخدمات -1.6 بالمائة 4-نمو الاقتصاد مع احتساب النفط -2.8 بالمائة.

واضاف: هنالك 3 نقاط بهذا الصدد:

1-الاقتصاد يمضي في مسار العودة الى التوازن بعد صدمة كورونا. النمو الاقتصادي للبلاد يبعث على الامل في ضوء المقارنة مع الدول التي لا تواجه اي حظر ويواجه اقتصادها فيروس كورونا فقط.

2-القطاع غير النفطي الوحيد الذي شهد انكماشا هو قطاع الخدمات والذي كان متوقعا تماما بسبب القيود الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، لذا فانه ليس مستبعدا استعادة النمو في القطاعات غير النفطية في سياق ارقام النمو للشركات الصناعية خلال الشهرين الماضيين.

3-انكماش الاقتصاد مع احتساب النفط ربيع العام الجاري مقارنة مع العام الماضي امر طبيعي بسبب ضغوط الحظر وكذلك انخفاض الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا. من المؤمل ايضا ان يعود هذا القطاع الى طريق نموه مع الوتيرة الاخيرة للصادرات النفطية./انتهى/