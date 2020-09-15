إيران تحتل المركز الأول عالميا في اكتشاف النفط والغاز / تسجيل 156 حالة وفاة جديدة

إيران تحتل المركز الأول عالميا في مجال اكتشاف النفط والغاز

احتلت شركة النفط والغاز الوطنية الايرانية المرتبة الاولى عالميا لعام 2019 في مجال اكتشافات النفط والغاز حيث بلغت 4.973 مليار برميل من احتياطي الكاربوهيدرات.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أمريكا تستخدم صحافيين سذج لاقناع الرأي العام لصالح حماقاتها

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانی سعید خطيب زادة ان مشعلي فتيل الحرب في أمريكا يستخدمون دوما صحافيين ساذجين لاقناع الراي العام بحماقاتهم.

تم بحضور قائد الثورة، اقامة مراسم عزاء الامام السجّاد (ع) في حسينية الامام الخميني

اقيمت مراسم عزاء استشهاد الامام السجاد (ع) بحضور السيد على الخامنئي بحسينية الامام الخميني(ره).

الصحة الإيرانية تسجّل 2619 إصابة و156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2619 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و156 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي 348 ألف شخص من المصابين لحد الآن.