ايران احرزت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.2% هذا العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلا عن العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني انه تم تسجيل نمو اقصادي في البلاد بلغ نسبة 2.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بدون الاعتماد على النفط، بلغ 0.6٪ في ربيع هذا العام؛ وفي صيف وخريف هذا العام ارتفع إلى 3.2 و 2.9 في المائة على التوالي. وعليه، فإن النمو الاقتصادي للبلاد بدون النفط في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام يقدر بنحو 1.9 في المائة.

كما أن الزيادة في النمو الاقتصادي خلال الموسمين الثاني والثالث من العام الايراني الحالي 1399 تبشر بالتغلب على الظروف الصعبة للقطاع الحقيقي للاقتصاد الإيراني والخروج من الركود وبداية فترة إعادة النمو الاقتصادي.

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