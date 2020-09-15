البرلمان الإيراني يعد مشروع قرار بصفة "عاجل جدا جدا" للرد على آلية فض النزاع

وقال رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الاسلامي، نصرالله بجمان فر إنه تم إعداد مشروع قرار من قبل عدد من النواب تم تقدميه للهيئة الرئاسية بالمجلس يقضي بالاسراع في دراسة مشروع قرار المطروح بصفة "عاجل جدا جدا" حول الرد على آلية الزناد.

ويتضمن طلب النواب الوقف الكامل لتنفيذ الالتزامات النووية في حال عودة قرارات الحظر التي كانت مفروضة من قبل منظمة الامم المتحدة ضد ايران قبل الاتفاق النووي.

كما تضمن مشروع القرار: أن أميركا ورغم انسحابها من الاتفاق النووي قد بدات لعبة خطيرة وخاطئة لاعادة اجراءات الحظر الاممية وهو امر مرفوض وفق منظار القوانين الدولية.

واضاف: في حال ادت هذه الخطوة الاميركية الى عودة اجراءات الحظر الاممية فان تنفيذ الالتزامات النووية من جانب ايران لن يكون مبررا اطلاقا ومن الضروري ان تتخذ ايران اجراء مضادا./انتهى/