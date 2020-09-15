غروسی یصف التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإيجابي

جاء ذلك خلال المحادثات التي جرت اليوم الثلاثاء بين مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في العاصمة النمساوية فيينا.

من جهته، أعرب بهاروند عن قلق طهران ازاء أنشطة السعودية النووية غير الشفافة وامتناعها عن استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واكد مساعد الخارجية الايرانية حق جميع الدول الاعضاء في الوكالة الذرية باستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية واشار الى أوضاع السعودية قائلا، ان الأنشطة (النوویة) غير الشفافة جدا لهذه الدولة وامتناعها عن استقبال مفتشي الوكالة، أمر يبعث على القلق، لذا ينبغي ان تتمكن الوكالة من انجاز انشطتها في مجال التحقق من الصدقية في مثل هذه الدول.

واشار بهاروند الذي يزور فيينا للمشاركة في اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى التعاون الواسع بين ايران والوكالة، واكد ضرورة عدم تاثر الوكالة بالضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول بهدف ايجاد انحراف في التعامل بين الجانبين.

واعتبر مساعد الخارجية الايرانية التعاون في اجواء بناءة وبعيدا عن تاثيرات اطراف ثالثة، بانه يخدم مصلحة الطرفين والوكالة الذرية.

واشاد بمساعدات الوكالة الذرية لايران لمكافحة فيروس كورونا، معتبرا التعاون التقني جزءا مهما ولا يتجزأ في مهمات الوكالة./انتهى/