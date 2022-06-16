كمالوندي: أنصحك بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير المهنية ذات الصبغة السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المسؤول الإيراني قال في تصريح له، أمس الاربعاء، مُعلقاً على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة: أنصح رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الذرية، بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير المهنية وذات الصبغة السياسية.

وتابع "كمالوندي": من الواضح أنه إذا كانت هناك مسائل فنية ، فيجب تقديمها بشكل مهني في إطار مهام الوكالة ويجب متابعتها من خلال القنوات والآليات المعتادة للوكالة ومن البديهي أن الاعلام ليس ساحة لمثل هذه التفاعلات.

وأضاف المسؤول الإيراني : "ان المتوقع من المدير العام للوكالة بصفته رئيس هيئة قانونية دولية ان يبتعد عن التصريحات والمواقف السياسية وأن يحرص على عدم تعقيد العلاقات بين أعضاء الوكالة بتصريحاته".

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية أنه لا شك في أن بعض التصريحات والمواقف السياسية غير البناءة ستزيد الوضع تعقيدا.