الشارع العربي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

واطلق النشطاء سلسلة من التغريدات الرافضة لتطبيع الخيانة مع الاحتلال، تزامناً مراسم التوقيع على الاتفاق في واشنطن، حيث دشنوا عدة حملات لمناهضة التطبيع والقوا هاشتاغات "#سعوديون_ضد_التطبيع" و"#الشعوب_ضد_التطبيع" و"#انا_عربي_ضد_التطبيع".

واكدت الرابطة الاماراتية لمقاومة التطبيع ان عدد الموقعين على وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين" تجاوز 200 ألف رافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضافت: "وقّع واحصل على ميثاق فلسطين (نسخة إلكترونية) الذي ينص على نصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني لنقول للعالم أن الشعوب ضد التطبيع".

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