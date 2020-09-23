حقد دفين .. العاهل السعودي: يجب تكثيف الضغوط الدولية على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العاهل السعودي وخلال تصريح أدلى به في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب خلاله مرة أخرى عن حقده الدفين تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث دعا إلى تكثيف الضغوط الدولية على طهران.

وقال سلمان: "حل شامل وموقف دولي حازم ضروريان لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل ووقف برنامجها الصاروخي"، مضيفا: "يجب نزع سلاح حزب الله بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان".

وفي معرض إشارته إلى انفجار مرفأ بيروت، ادعى العاهل السعودي إن "هذا الحدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح".

وتأتي هذه الإدعاءات من قبل العاهل السعودي في وقت يواجه فيه الشعب اليمني أقصى أنواع الحصار بسبب شن الرياض حربا مع اليمن وقد أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين هناك بينهم أطفال.

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