  1. إيران
٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٦ ص

قاليباف: عداء الأميركان للشعب الإيراني متجذر/ "ترامب" و"بايدن" سواسية

قاليباف: عداء الأميركان للشعب الإيراني متجذر/ "ترامب" و"بايدن" سواسية

وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، العداء الأمريكي للشعب الإيراني بأنه متجذر، مؤكدا أنه "سواء أصبح ترامب رئيساً أو بايدن فلن يكون هناك تغيير في السياسة الأمريكية الرئيسية التي تهدف الى ضرب الشعب الإيراني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار قاليباف في كلمة خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد، إلى إن شعار أسبوع "الدفاع المقدس" لهذا العام هو "نحن أقوياء"، هذا هو المنطق الذي تسبب اليوم في هزيمة أعداء الشعب الإيراني.

وأضاف قاليباف، المثال على ذلك فيما يتعلق بالأعمال الأمريكية الأخيرة، اذ يجب التأكيد على أنه بسبب اقتدار ومقاومة الشعب الإيراني، فإن العدو لم يحقق ما كان يريده، لكن ينبغي ألا نكون سعداء بهذه الهزائم القانونية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية وننسى أن عدونا في حال حدوث أي غفلة سيتقدم في تشديد العقوبات لإعطاء شكل جديد لنظام العقوبات.

ونوه قاليباف إلى ان لجنة الأمن القومي، ستقوم بعد الهزيمة الأمريكية المخزية في المجالين القانوني والسياسي ، برصد التحركات الأمريكية الأحادية ، والتي تلاقي رفضاً من قبل دول أخرى في المجتمع الدولي، وتتابع بجدية الاجراءات المضادة والضرورية لحماية مصالح الشعب وتقديمها إلى مجلس الشورى الاسلامي.

واضاف، يجب أن نستفيد من التجارب الواضحة للشعب الإيراني ونعلم أن العداء الأمريكي لهذا الشعب متجذر وأنه سواء أصبح ترامب رئيساً أو بايدن فلن يكون هناك تغيير في السياسة الأمريكية الرئيسية التي تهدف الى ضرب الشعب الإيراني./انتهى/

رمز الخبر 1907760

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