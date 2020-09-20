يوم 21 سبتمبر یوم لا ينسى في تاريخ الدبلوماسية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية "حسن روحاني" قال في اجتماع اللجنة الحكومية: "كما توقعنا في الايام السابقة انه سيكون يوم 21 سبتمبر 2020 يوم لا ينسى في تاريخ ديبلوماسية بلادنا".

واضاف: "سعى الامريكيون مرة اخرى الى تشكيل تحالف دولي ضد الجمهورية الاسلامية، وعندما خرجوا من الاتفاق النووي اعتقدوا بانهم يمكنهم في وقت قصير كسب وجذب صوت الاتحاد الاوروبي الى طرفهم، ولكن لحسن الحظ فشلت الولايات المتحدة في مساعيها في جميع المراحل".

وتابع: "ان سياسية الضغط القصوى الامريكية على الجمهورية الاسلامية الايرانية في القطاعين السياسي والحقوقي، انعكس واصبح سياسة العزلة القصوى للولايات المتحدة الامريكية، ويشهد الجميع في العالم الدبلوماسي ان الولايات المتحدة قد هزمت في مجلس الامن الدولي ثلاث مرات في الشهر الماضي".

/يتبع/