الرئيس الإيراني يرعى تدشين آلاف المشاريع التنموية في أرياف إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المشاريع المدشنة اليوم الاثنين، تشمل 6637 مشروعا عمرانيا و26512 مشروعا لفرص العمل و72282 مشروعا اسكانيا.

وبلغت الاستمارات في المشاريع الموفرة لفرص العمل 130 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).

وشمل التدشين 112 مشروعا لادارة القرى و913 مشروعا تعليميا و1913 مشروع اتصالات و 313 مشروعا صحيا فضلا عن 292 مشروع ايصال خدمة الغاز الطبيعي و150 مشروعا كهربائيا و830 مشروعا مكافحا للفقر و4 مكتبات ومجمعات ثقافية و113 مشروعا رياضيا.

وتم تدشين هذه الخدمات في محافظات طهران وفارس وكرمان وسيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية وهرمزكان والبرز وبوشهر وخوزستان وهمدان وايلام وخراسان الشمالية واردبيل.

اما أنشطة المشاريع الموفرة لفرص العمل فتوزعت على الزراعة وحياكة السجاد وتربية الاسماك والمواشي وانشاء النزل الريفية والصناعات اليدوية وانتاج الالبسة والسياحة فضلا عن مشاريع المعرفة وافتتاح 210 روشات عمل.

وبالمجال الاسكاني تم تدشين 102 مستوصف و48 مركزا صحيا و82 عيادة متنقلة للعشائر، ومركزا للولادة.

وبالتعليم تم افتتاح 3933 صفا دراسيا و 8 مجمعات تعليمية اضافة الى 128 مشروعا آخر بهذا القطاع.

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