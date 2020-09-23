أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء، بما في ذلك:

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في تعليقها (التصدي للاحادية يزداد قوة كل يوم) عن خطاب الرئيس روحاني للجمعية العامة للامم المتحدة ...

الرئيس روحاني قال بصراحة ووضوح ان امريكا لا تستطيع فرض اجراء مفاوضات ولا شن حرب على ايران وهذا ما سبق وان اكده قائد الثورة الاسلامية نفسه قبل اشهر.

"ان امريكا ترامب فشلت في اعادة فرض اجراءات الحظر الدولية الملغاة على ايران لدفعها للجلوس الى طاولة المفاوضات"

فليس من المنطق ولا من الحكمة التباحث مع بلد لا يحترم العهود والاتفاقيات الدولية كأمريكا كما انه لا معنى للتباحث على ما سبق وان اتفق عليه باتفاق دولي. والى جانب هذا الفشل تعرف امريكا ترامب بان اي تصعيد عسكري ضد ايران مخاطرة باهضة الثمن في ظل قدرات ايران الاستراتيجية على الردع .

جوان ..

في مقالها ( علامات يأس في فريق ترامب بالانتخابات ) كتبت صحيفة جوان عن تصريحات لمسؤولين امريكيين عكست شعور باليأس من فرص فوزه في الانتخابات .. وكتبت الصحيفة:

يبدو ان احباطات ادارة ترامب لا تتحدد بالفشل في تفعيل آلية الزناد ضد ايران ولا بالفشل في أقناع مجلس الامن بتمديد الحظر التسليحي على بلادنا بل امتدت لتصل الى تفشي اليأس في صفوف فريق ترامب الانتخابي نفسه ازاء فرص فوزه..

"ان تصريحات بومبيو بشأن ضرورة سير بايدن في حالة فوزه على خطى ترامب بشأن ايران تعكس يأسا من فوزه "

وتراجع ثقة المقربين من ترامب باحتمال فوزه ليس بالامر العجيب في ظل نتائج استطلاعت الرأي التي تميل بوضوح لصالح بايدن مع اتساع الاحتجاجات الداخلية ضد ترامب لاكثر من سبب وسبب.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( رفض فلسطين تولي الرئاسة الدورية للجامعة العربية ) ردا على امتناعها ادانة التطبيع ..

وجاء بالتقرير ..

"السلطة الفلسطينية اعلنت رفضها تولي الرئاسة الدورية للجامعة العربية احتجاجا على رفض مشروع قرار فلسطيني بادانة التطبيع "

وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي ان الامارات والبحرين عارضتا وبدعم بلدان اخرى مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين بعد ابرام الامارات لإتفاق اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وهو مشروع قرار يدعو لحظر وشجب التطبيع, وما حدث بعدها هو مسارعة البحرين لاقامة علاقات ايضا مع هذا الكيان.

كيهان ..

صحيفة كيهان حذرت الاكراد السوريين من الوقوع في خطأ الاعتماد على امريكا مرة اخرى في اشارتها لزيارة المبعوث الامريكي جيمز جفري لمناطق تسيطر عليها تنظيمات كردية مسلحة بشمال سوريا, وجاء في مقال الصحيفة (اكراد شمال سوريا والطريق الخاطئ)..

"يقف الاكراد السوريون في الجانب الخاطئ من التاريخ مع الاسف بتكرار خطأ الرهان على امريكا ثانية "

ان خطأ التنظيمات الكردية المسلحة في حساباتها سيضعها قريبا بين فكي كماشة قوامها القوات التركية من الشمال والقوات السورية من الجنوب .. فتركيا اكدت مرارا بانها لن تسمح بايجاد اي كيان كردي قرب حدودها وان الامر خط احمر لامنها القومي, كما ان القوات السورية ستتفرغ بعد تصفية اخر بؤرة للارهاب بادلب لتكريس السيادة الوطنية وانهاء وجود اي تنظيمات مسلحة. ومن هنا على اكراد سوريا العودة لحضن الوطن الام ووقف الانزلاق في المزيد من المتاهات.

قدس ..

في مقالها ( عودة المصريين للشوارع ) كتبت صحيفة قدس عن تفجر مظاهرات شعبية واسعة في القاهرة والعديد من المدن المصرية قائلة.

"الشعارات المرفوعة في المظاهرات التي شهدتها مصر امس ولليوم الثاني على التوالي عكست تفاقم النقمة العامةعلى الرئيس المصري"

حيث طالب المتظاهرون بإقالة السيسي ونددوا بالعلاقات بين مصر والكيان الصهيوني, ووقعت صدامات بين قوى الامن والمتظاهرين في العديد من المدن .

ان مايحدث بمصر اليوم يعيد للاذهان بدايات تفجر الثورة ضد نظام حسني مبارك مع تفاقم وتراكم النقمة العامة على تدهور الاضاع المعيشية وتصاعد الغضب الشعبي على وجود علاقات بين مصر والكيان الصهيوني.

ابرار ..

في تقريرها الي يحمل عنوان ( اليوم الاكثر دموية بافغانستان ) كتبت صحيفة ابرار عن تصعيد حركة طالبان لهجماتها .. وتقول الصحيفة:

"في اليوم الاكثر دموية منذ بدء مباحثات الدوحة قتل 57 جنديا افغانيا في هجمات وتفجيرات لحركة طالبان "

وترى اوساط بالعاصمة الافغانية كابول ان طالبان تسعى لتعزيز موقفها بالدوحة والتفاوض من موقع قوة بتصعيد هجماتها الميدانية في تجاهل لكل المناشدات الداعية لوقف اطلاق النار.

ان تصعيد طالبان لهجماتها يعكس في نفس الوقت واقع تعثر مفاوضات الدوحة نظرا للبون الشاسع بين رؤية الطرفين لمفهوم نظام الحكم .