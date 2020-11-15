أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

ايران..

- وزير الدفاع في لقائه مع نظيره العراقي الضيف .. ايران مستعدة لتأمين احتياجات القوات العراقية.

رسالت..

- الصين ومجموعة السبعة والسبعين تطالبان بالغاء اجراءات الحظر المفروضة على ايران.

آرمان ملي ..

- بايدن يكرس فوزه في الانتخابات وترامب يواصل رفضه الاعتراف بالهزيمة.

اطلاعات..

مسؤولون امريكيون يؤكدون ابداء السعودية استعدادها للاعتراف بالكيان الصهيوني.

ابرار ..

- عمران خان .. باكستان تواجه ضغوطا امريكية متزايدة لدفعها للاعتراف بالكيان الصهيوني.

مردم سالاري ..

- جو بايدن يعزز فوزه بالمزيد من اصوات المجمع الانتخابي مكرسا هزيمة ترامب بالانتخابات.

كيهان ..

-مسلحون من انصار ترامب يتظاهرون في واشنطن .. امريكا تقف على عتبة حرب داخلية .

قدس ..

- اللجان الثورية والجيش اليمني يستعدان لتحرير مدينة مأرب من قبضة التحالف السعودي.

وطن امروز ..

- وجود مخاوف جدية ازاء احتمال انهيار اتفاق وقف الحرب بقره باغ بين آذربيجان وارمينيا.

جوان ..

- الجيش الامريكي يوجه انذارا لترامب .. ينبغي الخضوع للقانون.

خراسان ..

- ترامب يحشد انصاره في الشوارع ... تظاهرات مسلحة في واشنطن ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.

سياست روز ..

- منظمة مراقبة حقوق الانسان تنشر تفاصيل حول دور الامارات في تفجير الاوضاع بليبيا.