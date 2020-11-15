أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
ايران..
- وزير الدفاع في لقائه مع نظيره العراقي الضيف .. ايران مستعدة لتأمين احتياجات القوات العراقية.
رسالت..
- الصين ومجموعة السبعة والسبعين تطالبان بالغاء اجراءات الحظر المفروضة على ايران.
آرمان ملي ..
- بايدن يكرس فوزه في الانتخابات وترامب يواصل رفضه الاعتراف بالهزيمة.
اطلاعات..
مسؤولون امريكيون يؤكدون ابداء السعودية استعدادها للاعتراف بالكيان الصهيوني.
ابرار ..
- عمران خان .. باكستان تواجه ضغوطا امريكية متزايدة لدفعها للاعتراف بالكيان الصهيوني.
مردم سالاري ..
- جو بايدن يعزز فوزه بالمزيد من اصوات المجمع الانتخابي مكرسا هزيمة ترامب بالانتخابات.
كيهان ..
-مسلحون من انصار ترامب يتظاهرون في واشنطن .. امريكا تقف على عتبة حرب داخلية .
قدس ..
- اللجان الثورية والجيش اليمني يستعدان لتحرير مدينة مأرب من قبضة التحالف السعودي.
وطن امروز ..
- وجود مخاوف جدية ازاء احتمال انهيار اتفاق وقف الحرب بقره باغ بين آذربيجان وارمينيا.
جوان ..
- الجيش الامريكي يوجه انذارا لترامب .. ينبغي الخضوع للقانون.
خراسان ..
- ترامب يحشد انصاره في الشوارع ... تظاهرات مسلحة في واشنطن ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.
سياست روز ..
- منظمة مراقبة حقوق الانسان تنشر تفاصيل حول دور الامارات في تفجير الاوضاع بليبيا.
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