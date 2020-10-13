أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك:

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( الحريري ومحاولات العودة )... سرع رئيس الوزراء اللبناني الاسبق المستقيل من تحركاته التي تعكس عزمه على العودة للسلطة وذلك بعد مرور تسعة اشهرعلى استقالته و (يبدو أن وراء تحرك الحريري دعما فرنسيا غربيا فتصريحاته بشأن الالتزام بوصفة ماكرون حملت مؤشرا واضحا على ذلك ).

والمسألة هنا هي انه على الرغم من ان هذه التحركات والمشاورات التي يجريها توحي وكأنه واثق تماما من ان الرئيس اللبناني سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة الا ان الامور قد لا تسير في هذا المنحى بالضرورة , كما ان تكليفه لا يضمن نجاح مهمته بالضرورة ايضا في ظل وجود تحفظات قوية من قبل قوى وتيارات لها ثقلها الكبير بالساحة اللبنانية على الوصفات الاجنبية التي ترتبط بمستقبل لبنان.

جوان ..

نشرت صحيفة جوان مقالا بعنوان ( الحظر التسليحي سينتهي الاحد المقبل ) كتبت فيه عن اعلان الخارجية الايرانية عن قرب انتهاء الحظر التسليحي الدولي المفروض على ايران.. وتقول الصيفة .. (هذا الحدث يعكس فشلا ذريعا آخر لسياسات امريكا العدائية و ولمناوراتها في الامم المتحدة ومجلس الامن ).

ومثل هذا الفشل يعزز القناعة القائلة بان امريكا ليست تلك القوة التي من دون منازع وكما يحلو لها الايحاء به للعالم لمواصلة ابتزازاتها للاخرين , فامريكا تحصد الفشل تلو الفشل مقابل ايران في المحافل الدولية وفي ميدان العمل الاستراتيجي ايضا بالمنطقة.

فهي فشلت في تمديد الحظر التسليحي وفي تفعيل آلية الزناد ضد ايران بعد الرفض الجماعي الذي واجهته بمجلس الامن , كما فشلت في ابتزاز بلادنا على صعيد الموازنات والمعادلات الاقليمية .

آرمان ملي ..

- صحيفة آرمان ملي نشرت تقريرا حول الاجواء في شرق المتوسط يحمل عنوان ( تركيا تستأنف عمليات التنقيب بشرق المتوسط ) جاء فيه.. (عادت سفن التنقيب التركية الى المناطق المتنازع عليها مع اليونان وقبرص بشرق المتوسط في جولة تصعيد جديدة ).

وحذرت اوساط ومحافل دولية من تلبد المزيد من السحب القاتمة في سماء المنطقة بعد عودة سفينة التنقيب عن النفط والغاز التركية " عروج رئيس" والسفن المرافقة لها لتلك المنطقة وسط استعدات ومناورات عسكرية مستمرة لاطراف النزاع .

ويبدو ان استئناف تركيا لاعمال التنقيب بشرق المتوسط يرتبط باستياءها من قرار الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات مشددة ضدها في اجتماعه الوزاري الاخير بشأن الخلافات بينها وكل من اليونان وقبرص.

سياست روز ..

اهتمت صحيفة سياست روز باعلان الامم المتحدة عن قرب اجراء تبادل للاسرى بين حركة انصار الله اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية في حربها العدوانية على اليمن , وجاء في مقال الصحيفة ( رسائل تبادل الاسرى ).. ( ان موافقة حركة انصار الله على طلب الامم المتحدة باجراء تبادل للاسرى يعكس مدى حرصها على حياة المواطن اليمني).

ومدى احترامها للقانون الدولي ولحقوق الانسان الامر الذي يفند اكاذيب السعودية وابواقها الدعائية التي تحاول قلب الحقائق واعطاء انطباعات كاذبة عن المقاومة اليمنية. الى جانب ذلك من الواضح للعيان تماما ان مسلسل الفشل الميداني المتواصل للتحالف السعودي وخسائره الاخيرة الفادحة واقترابه من التفكك الكامل عامل رئيسي وراء استنجاده بالمنظمة الدولية بشان تبادل الاسرى .

إبتكار ..

في مقالها ( المنتصرون والمهزومون في حرب قره باغ) كتبت صحيفة إبتكار.. لاشك في ان الميزان العسكري يميل بشكل ملحوظ لصالح جمهورية آذربيجان بفضل حجم قواتها وطبيعة تسليح هذه القوات والدعم التركي العلني لها مقابل ارمينيا في حرب قره باغ , ولكن مع ذلك (من الصعب البت في نتائج حرب بالغة التعقيد كهذه في ظل احتمالات حدوث متغيرات ترتبط بتحالفات كل من الطرفين).

ولا يمكن تجاهل حقيقة ارتباط ارمينيا بمعاهدة دفاع مشترك مع روسيا التي تلتزم حاليا بدور وساطة.

وفي كل الاحوال ومهما كانت نتائج هذه الحرب فأن اية حلول ميدانية ستعني بقاء الجرح متقرحا انتظارا لحرب اخرى مع تغير الظروف وهذا هو ما يحدث في الواقع منذ عقود بين ارمينيا واذربيجان, الامر الذ يحتم حل المشكلة سلمياعبر المباحثات.

آفتاب يزد...

نشرت صحيفة آفتاب يزد تقريرا بعنوان (ترامب يدعو الامارات للتشجيع على التطبيع ) ويقول التقرير .. ترامب حث ولي عهد الامارات محمد بن زايد على التحرك لاقناع البلدان العربية الاخرى على اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني, (البيت الابيض قال ان ترامب اجرى مباحثات هاتفية مع ولي عهد ابو ظبي حول التطبيع والعلاقات الثنائية).

وحسب بيان البيت الابيض دعا ترامب محمد بن زايد للاستفادة من فرصة اجواء اعتراف الامارات والبحرين بالكيان الصهيوني لتشجيع تلك البلدان العربية التي ما زالت مترددة للانضمام لمسار التطبيع في ظل وجود توقعات بشان اقتراب السعودية نفسها من ركوب قاطرة التطبيع .