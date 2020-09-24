  1. السياسة
٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٤٧ م

قائد الثورة الاسلامیة:

ذكرى الشهداء خالدة في أذهاننا ولن يمحوها الزمن مهما طال

ذكرى الشهداء خالدة في أذهاننا ولن يمحوها الزمن مهما طال

اکد سماحة قائد الثورة الاسلامیة ایة الله العظمی السيد "علی الخامنئی" ان تضحیات الشهداء انحفرت فی اذهان الشعب الایرانی ولن يطويها ويمحوها مرور الزمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سماحة قائد الثورة الاسلامیة صرح  الیوم الخمیس بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس واحیاء ذکری الشهداء والمضحین، ان ذکری الشهداء خالدة فی اذهان الشعب الایرانی ولن یطویها الزمن لانها لوحة مشرقة.

واضاف ان ذکری الشهداء وتضحیاتهم تمثل کنزا تاریخیا یبعث علی الامل والطمانینة و الشجاعة عند اجیالنا لاتخاذ خطوات ثابتة نحو تحقیق اهداف سامیة ولا یخیفهم الشیاطین الذین ینصبون العداء لنا.

واكد سماحته  ان جبهة العدل والحق ستحقق بعون الله وبفضل القدرات التی تتمتع بها النصر الکبیر ان شاء الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1907919

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي