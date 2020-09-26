  1. الثقافة
٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٥:٠١ م

مخرج ايراني يحرز الجائزة الأولى لمهرجان ايطاليا السينمائي

مخرج ايراني يحرز الجائزة الأولى لمهرجان ايطاليا السينمائي

أعلن رئيس دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران،نادر سعادتي فرد، ان الفيلم الايراني القصير "يك اتفاق كوجك" (حادثة صغيرة) لمخرجه "سيد مرتضى سبزقبا" من اهالي هذه المدينة، فاز بالجائزة الاولى لمهرجان Job film days السينمائي في ايطاليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "نادر سعادتي فرد" قال في تصريح أدلى به ان المهرجان السينمائي الايطالي يضم في دورته الحالية 30 فيلما من ارجاء العالم، والتي تنافست بمختلف الاقسام المحددة لهذا الحدث الثقافي الدولي.

واضاف : ان اللجنة التحكيمية اعلنت خلال مراسم اختتام المهرجان، فوز المخرج الايراني "سبز قبا" وفيلمه القصير "حادثة صغيرة"، بالجائزة الاولى لهذا المهرجان.

كما نقل "سعادتي فر" عن المخرج الايطالي الشهير "ميمو كالوبرسي"، بانه اعجب لبساطة الفيلم حادثة صغيرة، وان اعضاء لجنة التحكيم لمهرجان Job film days ايضا، لديهم الراي نفسه بشان هذا الانتاج السينمائي الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1907954

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