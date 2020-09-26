رغم العقوبات الأمريكية.. إيران تصدر أكثر من 12 مليون طن من الفولاذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف جهانغيري في تصريح أدلى به للصحافيين في بندر عباس مركز محافظة هرمزكان، أشار اسحاق جهانغيري الى ان ايران حققت نموا لافتا في قطاع الفولاذ، قائلا: إن ايران تخطت فرنسا وايطالليا في قطاع الفولاذ، لتتبوأ اليوم المرتبة العاشرة عالميا في صناعة الفولاذ.

ولفت جهانغيري الى ان نسبة النمو العالمية في قطاع الفولاذ خلال العام الماضي كانت 3.5 بالمائة، في حين ان هذه النسبة بلغت في ايران اكثر من 6.5 بالمائة، ورغم الحظر الجائر، فقد صدرت ايران في العام الايراني الماضي اكثر من 12 مليون طن من الفولاذ الى مختلف الدول.

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