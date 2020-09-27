باختاكور يتاهل الى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وسجل هدفي باختاكور، دراجان سيران وصابر ساردور، في الدقيقتين 43 و47، بينما أحرز هدف الاستقلال علي كريمي، في الدقيقة 32.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين في البداية، قبل أن ينجح الاستقلال في التقدم بهدف، في الدقيقة 32، عن طريق علي كريمي من ضربة حرة مباشرة، لعبها قوية في المرمى.

وهاجم باختاكور بشدة بحثا عن التعادل، ونجح في إدراكه بالدقيقة 43، عن طريق دراجان سيران، عندما انقض برأسه على عرضية خورخي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح باختاكور في التقدم عبر صابر ساردور، في الدقيقة 47.

وحاول استقلال إدراك التعادل، لكن دون جدوى، أمام الدفاع القوي من جانب الفريق الأوزبكي، لتنتهي المباراة بفوز الأخير (2-1).

المصدر: موقع كووورة