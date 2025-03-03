تعادل سلبي بين استقلال الايراني والنصر السعودي في دوري النخبة الآسيوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيمت المباراة مساء اليوم (الاثنين) على ملعب آزادي في طهران بحضور 75,130 مشجعًا، حيث قدّم استقلال أداءً مغايرًا عن مبارياته الأخيرة، بينما حاول النصر فرض سيطرته بفضل نجومه الدوليين، لكن الشباك بقيت عصيّة على الفريقين رغم الفرص العديدة التي أتيحت على مدار الشوطين.

تشكيلة الفريقين

استقلال طهران: سيد حسين حسيني – روزبه تشمي – رامين رضائيان – صالح حرداني – رافائيل سيلفا – آرمين سهرابيان – ديدييه ندونغ – مهران أحمدي (ماشاريبوف) – آرش رضاوند – علي رضا كوشكي – محمد رضا آزادي (كوجو).

النصر السعودي: ماتيوس بنتو – محمد سيماكان – محمد آل فتيّل – سالم النجدي – نواف بوشل – علي الحسن – مارسيلو بروزوفيتش – ساديو ماني – آنجيلو غابرييل (وسلي تيكسيرا) – أيمن يحيى – جان دوران.

لحظات بارزة من المباراة

الدقيقة 2: بداية هجومية من النصر بعرضية خطيرة من الجهة اليمنى، لكن دفاع الاستقلال شتت الكرة.

الدقيقة 9: مطالبة لاعبي الاستقلال بركلة جزاء بعد تدخل دفاع النصر على عل رضا كوشكي، لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

الدقيقة 20: أخطر فرص الشوط الأول، عندما انفرد ساديو ماني بحارس الاستقلال، لكن حسين حسيني تألق في التصدي، قبل أن يبعد روزبه تشمي تسديدة أخرى من على خط المرمى.

الدقيقة 69: جان دوران كاد يضع النصر في المقدمة بعد انفراده بالحارس، لكن تسديدته ارتدت من القائم وسط دهشة الجماهير.

الدقيقة 87: فرصة ذهبية لاستقلال بعد عرضية متقنة من رامين رضائيان إلى كوجو، لكن رأسيته مرت بجانب القائم.