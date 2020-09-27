الحشد الشعبي صاحب خبرة في إدارة ملف الزيارات المليونية

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المعلومة قال عناد في مؤتمر صحفي عقده في قيادة عمليات كربلاء ان “زيارتنا الى كربلاء هذا اليوم جاءت للاطلاع عن جاهزية القوات الامنية المشاركة في خطة تأمين الزيارة، حيث ان عمليات كربلاء صاحبة خبرة في ادارة هذا الملف”.

واضاف انه “تم استقدام قوات من الجيش والشرطة الاتحادية للمشاركة في تأمين الزيارة، بالاضافة الى ان هناك قطعات عسكرية تنتشر في الصحراء والمناطق التي تشهد هشاشة امنية لتأمينها من اي خطر قد يهدد امن الزيارة”.

واشار الى ان "الحشد الشعبي الذي يمسك قطعات كبيرة ويشارك بفعالية في تأمين الحماية للزائرين"، يؤدي دورا مهما في الزيارات المليونية لاسيما وانه صاحب خبرة في ادارة مثل هذه الملفات”.

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