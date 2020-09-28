باحث في الشؤون السياسية والعسكرية: ماكرون من وسيط الى وصيف

وكالة مهر للأنباء - عمر معربوني: في الشكل وفي المضمون، لم يكن "ماكرون" موفقاً في مؤتمره الصحفي حيث جاء خارج كل التوازنات وموازين القوى اقلّه محلياً.

1- بدا واضحاً اللهجة الإستعلائية وتصرّف كمفوض سامي وليس كراعي لمبادرة سياسية تهدف شكلاً حل الأزمة اللبنانية.

2- تخليه عن دور الوسيط وتقمّصه دور الوصيف للكاوبوي الأميركي.

3- التهديد المباشر عبر تخيير اللبنانيين بين الرضوخ والحرب الأهلية عندما قال " الحزب لا يمكنه ان يكون جيش يحارب " الكيان الصهيوني " ويحارب في سورية وفي نفس الوقت حزباً سياسياً محترماً في لبنان ".

4- اظهاره تناقضاً واضحاً مع الفقرة الثالثة عندما قال "لا يمكنكم ان تقولوا أن هناك حلاّن فقط"، اما تشكيل حكومة انقاذية او ان نحارب الحزب وينهار لبنان ومعه الحزب وانا لا اميل الى هذا الخيار، مع تأكيده ان هناك قادة في المنطقة يريدون محاربة الحزب.

5- التلويح باستخدام العقوبات كاداة ديبلوماسية كما سماها مع اشارته انها في الأساس اجراء أميركي لا يرغب به.

6- اظهاره ان لا وجود لحل آخر غير المبادرة الفرنسية في حين ان الخيارات الأخرى موجودة وعلى رأسها خيار التوجه شرقاً وهو خيار مجمّد، لأن بعض القوى في محيط المقاومة لا تزال " مضبوعة " من الأميركي لأسباب مختلفة.

7- البعد الإيجابي الوحيد هو تحديده مهلة ستة أسابيع بحيث تنتهي اميركا من الانتخابات الرئيسية لتبيان مواقف الأطراف الدولية والإقليمية وهو أمر رغم ايجابيته يندرج ضمن اطار المناورات لكنه يتيح مهلة وافية لإعداد ما يلزم من أدوات المواجهة، فالقادم مفتوح على كل الإحتمالات.

8- الأكيد ان لبنان سيدخل اخطر مراحله وسيكون حجم التداعيات كبيراً على المستويات السياسية والإقتصادية والأمنية وخصوصاً الأمنية، وما شهدناه البارحة في الشمال مثال سيتكرر للأسف لإحداث مزيد من الفوضى واستخدام الفوضى في الضغط.

9- الخلاصة ان الفرنسي يريد ما يريده الأميركي بفارق ان الأميركي يريد تحقيق أهدافه وعلى رأسها الخلاص من المقاومة بالضربة القاضية بينما يريدها ماكرون بالنقاط ./انتهى/