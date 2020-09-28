المبعوث الإيراني في الشؤون الأفغانية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوزبكي والألماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن طاهريان، بحث خلال اتصالين منفصلين مع كل من المبعوث الخاص للرئيس الاوزبكي وكذلك مندوب ألمانيا في شؤون افغانستان، بشأن آخر المستجدات في هذا البلد، وكذلك محادثات السلام الافغانية - الافغانية.
وخلال المحادثات الهاتفية مع الجانب الاوزبكي، تم الترحيب باقتراح الرئيس الاوزبكي بشأن ضرورة بذل منظمة الامم المتحدة اهتماما أكبر بموضوع أفغانستان وإيجاد آلية مناسبة لحل الازمة في هذا البلد.
أجرى المبعوث الخاص للخارجية الايرانية في الشؤون الأفغانية محمد إبراهیم طاهریان، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوزبكي والألماني وبحث معهما آخر الاوضاع ومحادثات السلام الافغانية - الافغانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن طاهريان، بحث خلال اتصالين منفصلين مع كل من المبعوث الخاص للرئيس الاوزبكي وكذلك مندوب ألمانيا في شؤون افغانستان، بشأن آخر المستجدات في هذا البلد، وكذلك محادثات السلام الافغانية - الافغانية.
رمز الخبر 1908030
تعليقك