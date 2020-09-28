المبعوث الإيراني في الشؤون الأفغانية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوزبكي والألماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن طاهريان، بحث خلال اتصالين منفصلين مع كل من المبعوث الخاص للرئيس الاوزبكي وكذلك مندوب ألمانيا في شؤون افغانستان، بشأن آخر المستجدات في هذا البلد، وكذلك محادثات السلام الافغانية - الافغانية.

وخلال المحادثات الهاتفية مع الجانب الاوزبكي، تم الترحيب باقتراح الرئيس الاوزبكي بشأن ضرورة بذل منظمة الامم المتحدة اهتماما أكبر بموضوع أفغانستان وإيجاد آلية مناسبة لحل الازمة في هذا البلد.