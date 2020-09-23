  1. السياسة
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٣:٤٧ م

وفد من البرلمانيين الإيرانيين يزور أفغانستان

وفد من البرلمانيين الإيرانيين يزور أفغانستان

أجرى وفد من البرلمانيين الإيرانيين زيارة إلى أفغانستان بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين الأفغان والمشاركة في مراسم افتتاح المعرض التخصصي المشترك للخدمات البلدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر أن يجري وفد مجلس الشورى الاسلامي محادثات مع عدد من المسؤولين البرلمانيين والسياسيين الأفغان وكذلك المشاركة في مراسم افتتاح المعرض التخصصي المشترك للخدمات البلدية والنقل والمرور والمعدات ذات الصلة بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية وأفغانستان.

ويترأس الوفد البرلماني الإيراني النائب علي آذري ويضم في عضويته النائبان في مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الافغانية؛ عضو لجنة الطاقة مصطفى نخعي والنائب عن الطائفة المسيحية الاشورية والكلدانية عضو لجنة الاعمار شارلي انوية تكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1907894

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