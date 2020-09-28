أمير عبداللهيان: لن يمضي وقت طويل حتى يزول الكيان الصهيوني من الخارطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية أكد اليوم الاثنين ان معادلات جديدة تتمخض في المنطقة ستكون بضرر الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان الصهاينة وأميركا بصدد تقسيم الدول الاسلامية.

وخلال حديثه في المؤتمر الترتيبي الثالث عشر السنوي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، قال "حسين أمير عبداللهيان": "بناء على الرؤية الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية لن يمض وقت طويل حتى يزول الكيان الصهيوني من الخارطة، وفي هذا الاطار اقترح ان يتم تغيير موضوع هذا المؤتمر الى "دراسة الصهيونية". لأنني أرى انهم متواجدون ويعملون كشبكات العنكبوت في مختلف القارات بدءا من افريقيا واوروبا والى اميركا، ومن المهم في هذا الاطار ان تطلع الشعوب والرأي العام العالمي على هذه الشبكة".

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