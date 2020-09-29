روحاني : آية الله "السيستاني" يضطلع بدور منقطع النظير في استقرار وأمن العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية "حسن روحاني" أكد على المكانة المرموقة للمرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد "على السيستاني"، لدى الشعب والحكومة في ايران قائلاً "إن سماحته يضطلع بدور منقطع النظير في إستقرار وأمن العراق".

واكد الرئيس روحاني خلال استقبال السفير العراقي الجديد لدى ايران "نصير عبد المحسن عبد الله" الذي قدم لتسليم اوراق اعتماده اليوم الثلاثاء، اكد على الاهمية الكبيرة للعلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والشقيقين ايران والعراق، مصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مصممة على حماية السلام والاستقرار والامن في العراق.

واضاف: لقد وقفت ايران بكل طاقاتها وامكاناتها الى جانب الحكومة والشعب العراقيين خلال فترة الحرب ضد داعش، مبينا ان واقعة استشهاد القائدين العظيمين الفريق سليماني وابومهدي المهندس خير دليل على ان الشعبين الايراني والعراقي يقفان في خندق واحد ضد الارهاب.

الى ذلك، اكد السفير العراقي الجديد خلال تقديم اوراق اعتماده الى الرئيس روحاني اليوم، على ضرورة توسيع وتنمية الاواصر بين طهران وبغداد اكثر فأكثر، مردفا ان الحكومة والشعب العراقيين لن ينسيا مساعدات وجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال فترة التصدي لداعش.

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