مهاجم "برسبوليس" سابق ينضم إلى فريق "ماريتيمو" في الدوري البرتغالي

وكان عليبور الذي انضم الى برسبوليس قبل نحو 6 اعوام، قد فاز معه ببطولة الدوري الايراني الممتاز في المواسم الاربعة الاخيرة فضلا عن الوصافة في دوري ابطال آسيا عام 2018 ، وكان يعد من افضل هدافي الفريق وحاز لقب هداف الدوري في الموسم قبل الماضي، وله عدة مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني الايراني.

وجاء انضمام عليبور الى ماريتيمو بعد انتهاء فترة عقده مع برسبوليس.

يذكر ان حارس المرمى الايراني امير عابد زادة نجل حارس المرمى الدولي السابق احمد رضا عابد زادة، يلعب ايضا لفريق ماريتيمو.

جدير بالاشارة ايضا ان المدرب نيلو وينغادا يتولى حاليا تدريب ماريتيمو وكان قد درب في اوقات سابقة فريق برسبوليس والمنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني الايراني.