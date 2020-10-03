برسبوليس الإيراني يلتقي نظيره "النصر" السعودي

ويطمح برسبوليس، في الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث وصل إلى النهائي في مناسبة واحدة كانت أمام كاشيما أنتلرز الياباني في 2018.

وقبل أيام تفوق برسبوليس الإيراني، في مجموعته على السد القطري في الوقت القاتل (1-صفر) ثم باختاكور الأوزبكي (2-صفر) وسجل هدفي المباراة، النجم الجديد في كرة القدم الإيراني عيسي آل كثير.



وقال المدرب الإيراني، يحيى غولمحمدي، والمدير الفني لبرسبوليس، «نحن نلعب بأسلوب يركز على حماية مرمانا، وهذه هي طريقة اللعب التي نعتمد عليها، حيث ندافع بصورة جيدة، وعندما لا يدخل أهداف في مرمانا فإن فرصتنا تكون أقوى في تحقيق الفوز».



وتابع المدرب البالغ 49 عامًا «النصر فريق جيد وهو وصل إلى قبل النهائي عن جدارة، وهو مميز فنياً، ونتوقع أن تكون مباراتنا معهم صعبة للغاية، ولكننا سنحاول ما بوسعنا وسنقدم مستوى مميز في قبل النهائي».



وأضاف «اللاعبون الجدد في الفريق ومن ضمنهم عيسى آل كثير، نجحوا في التأقلم بسرعة مع زملائهم وتفهموا طريقة لعبنا، وقد كانت مساهماتهم واضحة في هذه البطولة».

أما النصر فقد تأهل النصر، لهذا الدور للمرة الأولى في البطولة بنظامها الجديد المعتمد منذ 2003، بعد تصدره مجموعته في الدور الأول، ثم تخطيه مواطنيه التعاون (1-صفر) والأهلي (2-صفر) في ربع النهائي ونصف النهائي تواليًا.



وعزّز النصر السعودي صفوفه بلاعبين مميزين نجحوا في صناعة الفارق ويتألق معه راهنا هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، الأرجنتيني جونسالو مارتينيس والبرازيلي مايكون. كما يبرز سلطان وخالد الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري وعبدالله مادو.

وقال فيتوريا المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي: «ندرس منافسينا جيدا ونعمل على ذلك بمنتهى القوة، وبالنسبة للفريق الإيراني فإننا نعرفه جيدًا وندرك مدى قوته، علينا أن نقدم أقصى ما في وسعنا من أجل تحقيق هدفنا».

وتنطلق مباراة النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا في تمام الساعة 18:30 بتوقيت طهران، 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة و15:00 بتوقيت غرينيتش.ش