  1. الرياضة
٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٦:١٥ م

مؤامرة سعودية ضد اللاعب الإيراني "آل كثير"

مؤامرة سعودية ضد اللاعب الإيراني "آل كثير"

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي برسبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بعدما اعتبرته قام بتصرف يحتوي على العنصرية في مباراة فريقه أمام بختاكور الأوزبكي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آل كثير كان قد احتفل كثيرا في الدوري الإيراني الممتاز على النمط الذي اعتبرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عملا عنصريا وتمييزيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه برسبوليس مساء اليوم النصر السعودي في اطار  الدور النصف نهائي من دوري الابطال في مباراة لاتقبل القسمة على الاثنين، فيما كانت الآمال معقودة على المهاجم الذي تألق بهذه الدورة.

وكان اللاعب آل كثير المنتقل حديثا لصفوف برسبوليس، قد إعتاد على  الاحتفال بهذه الطريقة العفوية حتى إبان اللعب مع فريقه السابق " صنعت نفت".

رمز الخبر 1908174

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 5 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي