مؤامرة سعودية ضد اللاعب الإيراني "آل كثير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آل كثير كان قد احتفل كثيرا في الدوري الإيراني الممتاز على النمط الذي اعتبرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عملا عنصريا وتمييزيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه برسبوليس مساء اليوم النصر السعودي في اطار الدور النصف نهائي من دوري الابطال في مباراة لاتقبل القسمة على الاثنين، فيما كانت الآمال معقودة على المهاجم الذي تألق بهذه الدورة.

وكان اللاعب آل كثير المنتقل حديثا لصفوف برسبوليس، قد إعتاد على الاحتفال بهذه الطريقة العفوية حتى إبان اللعب مع فريقه السابق " صنعت نفت".