النصر السعودي يتقدم بشكوى للاتحاد الآسيوي بعد إخفاقه أمام برسبوليس الإيراني

واجتمعت إدارة النصر بشكل سريع بعد خسارة الفريق في مباراة اليوم أمام برسبوليس، ودرست كافة المعطيات، وقررت تقديم مذكرة احتاج واهية حول عدم أهلية بعض اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق الإيراني، وهو ما فنّده الاتحاد الإيراني لكرة القدم حيث أكد أن تجنيد لاعبي برسبوليس الجدد تم قبل بدء فترة الإيقاف للنادي، وبالتالي لا توجد مشكلة في وجود لاعبي برسبوليس الجدد.



وادعت: "نادي برسبوليس صدر بحقه قرار من قبل لجنة فض المنازعات يمنعه من تسجيل اللاعبين."



وأتمت: "ترى إدارة النصر أنه من حقها تقديم الشكوى، مع العلم أنها لا تأمل كثيراً في الحصول على رد إيجابي، لكنها تعمل وفق القوانين."

وخسر النصر السعودي أمام نظيره برسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 3 ـ 5 بعد التعادل الإيجابي 1ـ 1 بالوقتين الأصلي والإضافي، مساء يوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا 2020.