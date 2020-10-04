روحانی یهنئ شیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیرا جدیدا للکویت

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن روحانی طمأن خلال رسالته من أنه فی ضوء استمرار القیادة الحکیمة لشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح سنشهد کما الماضی تطورا ملحوظا فی العلاقات الصدیقة والأخویة التی تجمع البلدین کما ستشهد المنطقة استقرارا واستتبابا للأمن بفضل الأمير الكويتي الجديد.

وجاءت رسالة روحانی علی النحو التالی:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سماحة الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمیر دولة الکویت

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

أتقدم بخالص الود والمحبة بالتهنئة لسماحتکم إثر تعیینکم أمیرا لبلد الکویت الصدیق والشقیق.

إننی علی ثقة من أننا، وکما الماضی، سنشهد تطورا متزایدًا فی العلاقات الودیة والأخویة التی تجمع البلدین کما سنشهد الاستقرار و استتباب الأمن فی المنطقة، وذلك بفضل استمرار القیادة الرشیدة من جانب سماحتکم.

أسأل الله تعالی أن یمن علیکم بالصحة والنجاح وعلی الشعب الکویتی المسلم بالعزة والرفاه.

حسن روحانی

رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

/انتهی/