  1. السياسة
٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:٤٩ م

عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني:

تعزيز العلاقات بين ايران والكويت يسهم في الحد من التدخلات

تعزيز العلاقات بين ايران والكويت يسهم في الحد من التدخلات

اعتبر عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني فداحسين مالكي توطيد العلاقات بين ايران والكويت يسهم في الحد من التدخلات والتغلغل الاجنبي كأميركا والكيان الاسرائيلي في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مالكي، لفت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الى تسلم أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح منصبه ولقاءه بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عادّا المرحلة الجديدة بالفرصة الطيبة للجهاز الدبلوماسي في توطيد العلاقات مع الكويت.

ولفت الى انه رغم صغر مساحة الكويت في منطقة الخليج الفارسي لكنها تحظى بمكانة خاصة كما ان توطيد العلاقات مع بلدان الجوار يساهم في الحد من تدخلات الاجانب وتغلغلهم كاميركا والكيان الاسرائيلي في المنطقة.

ووصف أمير الكويت السابق الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بأنه كان يتسم بمواقف مسالمة تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتفهم مكانة طهران على عكس بعض البلدان المطلة على الخليج الفارسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1908270

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