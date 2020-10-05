اللواء موسوي: قوى الأمن الداخلي سبب اقتدار النظام واستتباب الأمن/ تسجيل 211حالة وفاة جديدة

اللواء موسوي: قوى الأمن الداخلي من مظاهر اقتدار النظام وسبب استتباب الأمن الاجتماعي

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أن قوى الأمن الداخلي تمثل مظهرا من مظاهر اقتدار النظام وسبب استتباب الأمن الاجتماعي.

ظريف: ترامب خان مصالح الشعب الأمريكي بعد انسحابه من الاتفاق النووي

اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ، ان رئيس جمهورية امريكا "دونالد ترامب" وبعد انسحابه من الاتفاق النووي لم ينتهك مصالح هذا الاتفاق فحسب، وانما خان مصالح شعبه ايضا.

روحانی یهنئ شیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیرا جدیدا للکویت

بعث الرئیس الإیرانی، حسن روحانی الیوم الأحد برسالة تهنئة إلی أمیر الکویت الجدید، شیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أکد خلالها: أنا علی ثقة من أننا سنشهد کما الماضی توسیع العلاقات الصدیقة والأخویة بین البلدین.

إيران تلغي جميع الرحلات الجوية الى تركيا حتى اشعار اخر

اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية الغاء جميع الرحلات التابعة لشركات الطيران المحلية والتركية، المتجهة من ايران الى تركيا حتى اشعار اخر.

مجلس الوزاء يعين وزارة الطاقة مسؤولة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق

عين مجلس الوزراء اليوم الأحد وزارة الطاقة باعتبارها مسؤولة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وبغداد.

حرس الحدود الايراني والعراقي يؤكدان على الحظر المطلق لعبور الزوار

أكد حرسا الحدود الإيراني والعراق في اجتماع حدودي طارئ بين قائد شرطة الحدود الايرانية وقائد حرس الحدود في بدرة بالعراق على الحظر المطلق لعبور الزوار عبر الحدود في ايام زيارة الأربعين.

الصحة الإيرانية تسجل 211 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أنه بوفاة 211شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 26 الفا و957 شخصا، وان 30 محافظة صنفت ضمن اللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.