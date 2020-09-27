قائد الحرس الثوري: نصنع من الحظر فرصة/ لن نتوقف عن مضاعفة القدرات

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم السبت على هامش مراسم افتتاح "الواحة الوطنية للقوة الجوفضائية" المقامة في المعرض الدائم للقدرات الاستراتيجية للقوة الجوفضائية، اعتبر هذا المعرض مؤشرا لبروز قوة جديدة على الصعيد الدولي وقال، ان هذا المعرض رمز مشرق للثقة بالنفس الوطنية لدينا ومؤشرا لقوة الفكر لدى شبابنا القادرين على العبور من مدار ارادة الاعداء للحظر.

واضاف: ان المنجزات المذهلة والجهود الرائعة التي نراها في هذا المعرض قد تحققت في مرحلة الحظر بالضبط اي اننا تمكنا من صنع الفرصة من الحظر وان هذه الفرصة تتمثل بهذه المنجزات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي نلاحظها على صعيد القدرات الدفاعية على الاقل.

واكد اللواء سلامي اننا لن نتوقف ابدا ونعمل على توليد القدرات دوما ونحقق التقنيات وصيغ التنمية العلمية والتكنولوجية للدفاع عن مصادرنا الحيوية وقيم بلادنا وقد ادركنا معادلات الاستقلال وان العدو لن يبين لنا ابدا طريقا للسعادة واضاف: اننا قادرون في جميع مجالات تقدم المجتمع في ظل الاعتماد على الطاقات الذاتية من تحقيق مثل هذا التقدم وتوفير جميع حاجاتنا في الداخل، وفي هذا المعرض تلاحظ الخارطة الشاملة لقدرات البلاد الرادعة، فالارادة هي نقطة البداية لتوليد هذه القدرات وان الحرب هي حرب الارادات.

واكد بان اي شعب لن يُهزم ما لم تنكسر معتقداته واضاف: ان الشعب الايراني بلغ هذه الدرجة من العظمة وهو يؤمن بمعتقداته، وستتم مواصلة هذا الطريق من قبل مختلف الاجيال كي نتمكن في تغيير موازنة ومعادلة القدرة فرض الارادة الثورية للبلاد والشعب الايراني الابي على الاعداء وان نصل الى ذلك الاستقلال الحقيقي والشامل./انتهى/