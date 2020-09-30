روحاني: افتتحنا مشاريع كهربائية بـ 1610 ميغاواطات في 5 شهور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس "حسن روحاني" أكد أن مشاريع كهربائية بقدرة 1610 ميغاواطات تم افتتاحها في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية البادئة 20 مارس/آذار 2020، و أن مشاريع مماثلة ستدشن حتى نهايتها 20 مارس/آذار 2021.

وأشار روحاني خلال بجلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أنه سيتم افتتاح 10 وحدات بمحطات كهربائية حتى الموعد المذكور.

ولفت الى أن الحكومة الايرانية رفعت حجم انتاج المحاصيل الزراعية من 97 الى 130 مليون طن، وساهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي في البنزين والديزل والغاز والقمح وببعض المنتجات فيما بلغ انتاج الغاز مستوى مليار متر مكعب يوميا ارتفاعا من 600 مليون متر مكعب.

وبيّن أن انتاج الصلب تضاعف عن المستوى المحقق في سنة 2013، وطاقة الالمنيوم زادت 70 بالمئة./انتهى/