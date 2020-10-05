رئيس البرلمان الإيراني: يجب أن نسعى إلى وقف الصراع في قره باغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن تصريحات قاليباف هذه جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين.

كما أشار محمد باقر قاليباف إلى مرور عدة أشهر على بدء الدورة الجديدة للبرلمان الإيراني، قائلا، إن الفترة المقبلة فرصة كبيرة لإيران وروسيا لتطوير علاقاتهما البرلمانية وتسريع التعاون بين البلدين.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ان استمرار الحوار بين طهران وموسكو سيكون مؤثراً على الصعيدين الإقليمي والدولي ، ونرحب باستمرار المحادثات البناءة بين البلدين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي على تعزيز التعاون البرلماني بين إيران وروسيا وقال، نأمل أن نشهد تبادلاً للوفود البرلمانية بين برلماني البلدين حال توفر الظروف الصحية.

واعتبر مختلف التعاون بين إيران وروسيا جزءاً مهماً من العلاقات بين البلدين، وأضاف، ان البرلمان الروسي مستعد لتقديم المساعدة اللازمة من اجل تسهيل العلاقات في جميع المجالات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى تصاعد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان حول قره باغ، قائلا، إننا مثلكم نعتقد أن هذا الصراع يجب حله سلميا من خلال الحوار والمفاوضات.

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